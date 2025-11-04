Documentaire
Homs - Syrie, la vie d'après
Après douze ans d'exil, le journaliste et réalisateur syrien Daham Alasaad retourne à Homs, dévastée par la guerre en Syrie. Autrefois sa ville d'enfance, elle est aujourd'hui le vestige d'un régime autoritaire, où les différentes communautés (sunnites, chrétiens, alaouites) tentent de revivre ensemble après de terribles années de divisions et de... destructions. Grâce à la grande proximité de Daham Alasaad avec les habitants de cette ville, le réalisateur met en lumière des personnages très touchants, partagés entre chagrin, peur, besoin de justice et désir d'apaisement et de réconciliation. En se livrant naturellement à la caméra, ils font éprouver aux spectateurs ce que vivent aujourd'hui les Syriens dans toute leur diversité. « Homs-Syrie, la vie d'après » est une enquête personnelle et politique sur la capacité de cette ville symbolique à reconstruire l'espoir, sur les ruines d'une Syrie traversée par plus de quinze années de guerre, et promise à un avenir incertain.
Mao, l'empereur rouge (épisode 1) : La longue marche
Documentaire
Ecole dans la forêt, une révolution verte ?
Documentaire
Documentaire
Documentaire
Esport… un sport comme les autres ?
Sport, etc.
Marseille, des larmes au combat
Documentaire
Koursk, un sous-marin en eaux troubles
Documentaire
Documentaire
Documentaire
Ni tabac, ni cancer, le combat d'une vie
Documentaire
Souviens-toi : vivre avec la maladie d'Alzheimer
Documentaire
Documentaire