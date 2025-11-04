Public Sénat
Homs - Syrie, la vie d'après

Après douze ans d'exil, le journaliste et réalisateur syrien Daham Alasaad retourne à Homs, dévastée par la guerre en Syrie. Autrefois sa ville d'enfance, elle est aujourd'hui le vestige d'un régime autoritaire, où les différentes communautés (sunnites, chrétiens, alaouites) tentent de revivre ensemble après de terribles années de divisions et de...

Publié le

Réalisateur

Daham Alasaad

Thématique

Société

Durée

55mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/11/2028

