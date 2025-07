Inclassables donne la parole aux grands oublies des Jeux paralympiques : les sportifs porteurs de trisomie 21. Alors qu'ils montent sur tous les podiums des competitions ´mondiales de Sport Adapté, Cléo, Marie, Jason, Jean et bien d'autres « T21 » sont ´exclus de la plus importante des competitions sportives, en l'absence d'une catégorie ´qui leur so... it dediée. Loin du stéréotype du trisomique toujours joyeux, ce film explore ´l'intimité de ces athlètes de haut niveau et nous rév´èle leur quotidien, mélant joie et ^peines, rivalités et complicités. Une plongée dans l'univers de ces sportifs, déterminés ´à conquérir une place légitime dans la sociét´é et dans le grand récit du sport.

