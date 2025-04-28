Internet, le piège du clic

Le piège du clic explore la face sombre de la publicité en ligne, révélant comment cette industrie, contrôlée par une poignée de grandes entreprises technologiques, repose sur des algorithmes qui favorisent la propagation d'escroqueries, de désinformation et de discours haineux, afin de maximiser leurs profits. Trop peu réglementée, la publicité e... n ligne, dont le chiffre d'affaires dépasse celui de tous les autres supports cumulés, a un impact en ligne et dans le monde réel sur les internautes du monde entier. Pour beaucoup, elle menace jusqu'à la stabilité de nos démocraties. Des cyber-experts, des journalistes, des chercheurs, des victimes d'escroquerie, des législateurs et des activistes soulignent qu'il est possible, et nécessaire, de reprendre le contrôle sur ce système qui sous-tend tout le fonctionnement d'Internet et des réseaux sociaux.

Voir plus