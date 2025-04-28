Public Sénat
Le direct
Documentaire

Internet, le piège du clic

Le piège du clic explore la face sombre de la publicité en ligne, révélant comment cette industrie, contrôlée par une poignée de grandes entreprises technologiques, repose sur des algorithmes qui favorisent la propagation d'escroqueries, de désinformation et de discours haineux, afin de maximiser leurs profits. Trop peu réglementée, la publicité e...

Publié le

Réalisateur

Peter Porta

Thématique

Société

Durée

53mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/10/2025

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Les documentaires les plus regardés