Javier Milei, le président à la tronçonneuse

En pleine campagne électorale, il brandissait une tronçonneuse et promettait une « thérapie de choc » pour sauver l'Argentine. Élu en novembre 2023, Javier Milei, candidat libéral anti-système, a séduit les classes populaires et les jeunes, fatigués par vingt ans de crises et de clientélisme. Orateur radical et provocateur, certains le voient comm... e un nouveau Che Guevara... de droite. De Buenos Aires aux campagnes argentines, ce documentaire explore le phénomène Milei : une figure explosive d'une droite mondiale en plein essor, bien décidée à imposer sa révolution conservatrice à marche forcée.

