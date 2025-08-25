Public Sénat
Javier Milei, le président à la tronçonneuse

En pleine campagne électorale, il brandissait une tronçonneuse et promettait une « thérapie de choc » pour sauver l'Argentine. Élu en novembre 2023, Javier Milei, candidat libéral anti-système, a séduit les classes populaires et les jeunes, fatigués par vingt ans de crises et de clientélisme. Orateur radical et provocateur, certains le voient comm...

Publié le

Réalisateur

François-Xavier Freland

Thématique

Société

Durée

1h1mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/06/2028

