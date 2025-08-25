Javier Milei, le président à la tronçonneuse
Documentaire
En pleine campagne électorale, il brandissait une tronçonneuse et promettait une « thérapie de choc » pour sauver l'Argentine. Élu en novembre 2023, Javier Milei, candidat libéral anti-système, a séduit les classes populaires et les jeunes, fatigués par vingt ans de crises et de clientélisme. Orateur radical et provocateur, certains le voient comm... e un nouveau Che Guevara... de droite. De Buenos Aires aux campagnes argentines, ce documentaire explore le phénomène Milei : une figure explosive d'une droite mondiale en plein essor, bien décidée à imposer sa révolution conservatrice à marche forcée.
Javier Milei, le président à la tronçonneuse
Documentaire
Documentaire
Jean-Marie Le Pen, à l'extrême - Le populiste
Documentaire
Jean-Marie Le Pen, à l'extrême - L'opportuniste
Documentaire
Javier Milei : l’incarnation d’un virage libertarien mondial ?
Un monde en doc
Paris 2024, le vrai coût des Jeux
Sport, etc.
Koursk, un sous-marin en eaux troubles
Documentaire
Documentaire
Documentaire
Cargos, la face cachée du fret
Documentaire
DGSE, la fabrique des agents secrets
Documentaire
Jean-Marie Le Pen, à l'extrême - L'opportuniste
Documentaire
Souviens-toi : vivre avec la maladie d'Alzheimer
Documentaire
Dans les Pyrénées-Orientales avec Jean Sol