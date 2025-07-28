Jean-Marie Le Pen, à l'extrême - Le jusqu'au-boutiste

Sa condamnation pour propos antisémites marque un tournant : Jean-Marie Le Pen devient le point de convergence de toutes les droites radicales. Placé à l'écart du jeu politique traditionnel par un cordon sanitaire républicain, il transforme cette mise au ban en tribune. Ses provocations calculées, loin de l'affaiblir, renforcent son emprise sur un éle... ctorat toujours plus large. À la tête d'un parti structuré et prospère, celui que la presse surnomme "le diable de la République" orchestre une partition politique unique, où chaque outrance nourrit paradoxalement sa popularité. Le crépuscule de sa carrière réserve ses ultimes rebondissements : une tentative de putsch interne, une qualification historique au second tour de la présidentielle en 2002, et l'épilogue le plus inattendu - son éviction du parti par sa propre héritière, celle qui lui doit tout.

Voir plus