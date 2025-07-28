Public Sénat
Jean-Marie Le Pen, à l'extrême - Le jusqu'au-boutiste

Sa condamnation pour propos antisémites marque un tournant : Jean-Marie Le Pen devient le point de convergence de toutes les droites radicales. Placé à l'écart du jeu politique traditionnel par un cordon sanitaire républicain, il transforme cette mise au ban en tribune. Ses provocations calculées, loin de l'affaiblir, renforcent son emprise sur un éle...

Publié le

Réalisateurs

Jean-Pierre Canet, Raphaël Tresanini

Thématique

Société

Durée

52mn

Disponibilité

Jusqu'au 06/09/2025

