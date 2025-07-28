Public Sénat
Documentaire

Jean-Marie Le Pen, à l'extrême - Le populiste

Les années 1980 consacrent Jean-Marie Le Pen comme figure politique incontournable. Conjuguant exposition médiatique familiale et exploitation des peurs collectives, il fédère un électorat fidèle, déçu des partis traditionnels. À son apogée, entre mégalomanie et provocations télévisuelles, il bénéficie du soutien financier d'une secte étrang...

Publié le

Réalisateurs

Jean-Pierre Canet, Raphaël Tresanini

Thématique

Société

Durée

51mn

Disponibilité

Jusqu'au 06/09/2025

