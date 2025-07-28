Jean-Marie Le Pen, à l'extrême - Le populiste

Les années 1980 consacrent Jean-Marie Le Pen comme figure politique incontournable. Conjuguant exposition médiatique familiale et exploitation des peurs collectives, il fédère un électorat fidèle, déçu des partis traditionnels. À son apogée, entre mégalomanie et provocations télévisuelles, il bénéficie du soutien financier d'une secte étrang... re. Alors qu'il semble près de légitimer son mouvement et de s'imposer comme présidentiable en 1988, une phrase sur les chambres à gaz comme "détail de la Seconde Guerre mondiale" fait voler en éclats ses ambitions, tandis que son clan familial se déchire.

