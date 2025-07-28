Jean-Marie Le Pen, à l'extrême - L'opportuniste

Dans le sillage de Mai 68, Jean-Marie Le Pen, ancien plus jeune député de France devenu fantôme de la IVe République, saisit l'opportunité que lui offre Ordre Nouveau. Ce groupuscule violent, financé par des nostalgiques de Mussolini, cherche une figure "présentable" pour porter ses ambitions politiques. Le Pen s'empare du mouvement naissant, construi... t un réseau lucratif et, guidé par des idéologues de l'ombre, pose les bases d'une nouvelle doctrine : le national-populisme.

