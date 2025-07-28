Public Sénat
Jean-Marie Le Pen, à l'extrême - L'opportuniste

Dans le sillage de Mai 68, Jean-Marie Le Pen, ancien plus jeune député de France devenu fantôme de la IVe République, saisit l'opportunité que lui offre Ordre Nouveau. Ce groupuscule violent, financé par des nostalgiques de Mussolini, cherche une figure "présentable" pour porter ses ambitions politiques. Le Pen s'empare du mouvement naissant, construi...

Publié le

Réalisateurs

Jean-Pierre Canet, Raphaël Tresanini

Thématique

Société

Durée

50mn

Disponibilité

Jusqu'au 06/09/2025

