Jean-Marie Le Pen, à l'extrême - L'opportuniste
Dans le sillage de Mai 68, Jean-Marie Le Pen, ancien plus jeune député de France devenu fantôme de la IVe République, saisit l'opportunité que lui offre Ordre Nouveau. Ce groupuscule violent, financé par des nostalgiques de Mussolini, cherche une figure "présentable" pour porter ses ambitions politiques. Le Pen s'empare du mouvement naissant, construi... t un réseau lucratif et, guidé par des idéologues de l'ombre, pose les bases d'une nouvelle doctrine : le national-populisme.
Les derniers épisodesVoir l'émission
Jean-Marie Le Pen, à l'extrême - Le populiste
Documentaire
Jean-Marie Le Pen, à l'extrême - L'opportuniste
Documentaire
Documentaire
Sur la même thématique
Trisomie 21 : le sport comme révélateur de potentiels méconnus ?
Un monde en doc
Paris 2024, le vrai coût des Jeux
Sport, etc.