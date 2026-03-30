Jeunesses hitlériennes, l'endoctrinement d'une nation

Berlin, 1945. Le IIIe Reich vit ses derniers jours. Parmi ses ultimes combattants des adolescents qui n'ont pas quinze ans. Au vu de leurs maigres armes, de leur inexpérience et du surnombre soviétique, ils ne peuvent espérer l'emporter. Mais quelques années auparavant, ils avaient juré de donner leur vie à Hitler. Ils vont tenir leur promesse et aller... jusqu'au bout... Comment Hitler a t-il construit entre 1933 et 1945 une relation exclusive avec cette génération évinçant parents, famille, école et église au profit du parti nazi ? A travers des images d'archives colorisées et témoignages d'anciens des Jeunesses Hitlériennes, nous saisirons comment un régime totalitaire est parvenu à transformer des enfants en soldats.

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