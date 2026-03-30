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Jeunesses hitlériennes, l'endoctrinement d'une nation

Berlin, 1945. Le IIIe Reich vit ses derniers jours. Parmi ses ultimes combattants des adolescents qui n'ont pas quinze ans. Au vu de leurs maigres armes, de leur inexpérience et du surnombre soviétique, ils ne peuvent espérer l'emporter. Mais quelques années auparavant, ils avaient juré de donner leur vie à Hitler. Ils vont tenir leur promesse et aller...

Publié le

Réalisateur

David Korn-Brzoza

Thématique

Société

Durée

1h47mn

Disponibilité

Jusqu'au 07/06/2026

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