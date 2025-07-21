Public Sénat
Documentaire

Joan Baez, à voix haute

En 2019, âgée de 78 ans, la chanteuse Joan Baez entame une ultime tournée, qui la mènera des États-Unis à l'Europe. Celle qui fut surnommée dans les années 60 "madone aux pieds nus" remonte le fil d'une carrière, en ouvrant ses archives personnelles. Du Newport Folk Festival, qui la révéla au grand public en 1959, à son engagement pour les droits...

Publié le

Réalisateurs

Karen O'Connor, Miri Navasky, Maeve O'Boyle

Thématique

Société

Durée

1h46mn

Disponibilité

Jusqu'au 08/09/2025

