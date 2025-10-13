Jusqu'ici... tout va bien, la banlieue au cinéma

Dès les années 1950, de grands ensembles sortent de terre en un temps record. Les cinéastes qui n'ont jamais cessé de filmer les quartiers populaires s'y rendent pour explorer ce phénomène nouveau. Malheureusement, les utopies sociales de mixité et de vivre ensemble s'effondrent rapidement et le cinéma ne manque pas d'en être le reflet. En 1995, La ... Haine devient une référence et fixe les codes d'un genre désormais identifié : le film de banlieue. Les réalisateurs continueront alors d'être le relai de ce qui se passe dans ces territoires abandonnés par les gouvernements successifs. Violence, exclusion, racisme, sont autant de thèmes qui transcrivent le mal-être grandissant des banlieues. Malgré la dureté apparente de ce genre, la solidarité, l'entraide, la cohésion sont autant de valeurs mises en avant pour montrer l'esprit de collectivité de ces milieux. Et au travers de tous ces films, ce sont les débats politiques et sociétaux qui surgissent pour les spectateurs, relayés ensuite par les médias. L'occasion de pousser les politiques à ne plus dire : Jusqu'ici... tout va bien.

Voir plus