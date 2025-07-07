Koursk, un sous-marin en eaux troubles

En août 2000, le plus sophistiqué des sous-marins nucléaires russes, le Koursk, coule avec ses 118 membres d'équipage dans la mer de Barents. Pourquoi aucun des marins n'a-t-il été sauvé ? La version de l'explosion accidentelle d'une ancienne torpille devient la version officielle reprise par l'ensemble des médias internationaux. Pourtant, les vérit... ables raisons de cette tragédie n'ont jamais été élucidées. Quatre ans plus tard, suite à une longue investigation en Russie et à l'étranger, ce film met en lumière des faits totalement occultés par le pouvoir, qui démontrent la possible implication des États-Unis et de la Chine dans cette catastrophe. Mais l'histoire de ce film, c'est aussi la stratégie de prise de pouvoir méthodique de la Russie par Vladimir Poutine durant sa première présidence. Qu'il s'agisse de s'attaquer à la presse, à l'armée, à la justice, au corps politique ou encore à l'économie.

