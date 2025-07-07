Public Sénat
Documentaire

Koursk, un sous-marin en eaux troubles

En août 2000, le plus sophistiqué des sous-marins nucléaires russes, le Koursk, coule avec ses 118 membres d'équipage dans la mer de Barents. Pourquoi aucun des marins n'a-t-il été sauvé ? La version de l'explosion accidentelle d'une ancienne torpille devient la version officielle reprise par l'ensemble des médias internationaux. Pourtant, les vérit...

Publié le

Réalisateur

Jean-Michel Carré

Thématique

Société

Durée

1h12mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/09/2025

