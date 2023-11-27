Public Sénat
Un monument mythique, une baie immense, un flot de marée puissant, la baie du Mont-Saint-Michel est unique au monde. Terre et mer s'y brassent au rythme des marées, un cocktail biologique puissant que le film "La baie de la Grande Marée" propose de nous faire découvrir à l'occasion de la conjugaison d'un événement annuel rare : la grande marée d'équ...

Publié le

Réalisateur

Alexandra Barbot

Thématique

Société

Durée

52mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/10/2025

