Un monument mythique, une baie immense, un flot de marée puissant, la baie du Mont-Saint-Michel est unique au monde. Terre et mer s'y brassent au rythme des marées, un cocktail biologique puissant que le film "La baie de la Grande Marée" propose de nous faire découvrir à l'occasion de la conjugaison d'un événement annuel rare : la grande marée d'équ... inoxe. Ce film nous embarque, grâce à quelques grands amateurs des lieux, dans un voyage au coeur des trésors de la biodiversité de la planète.

