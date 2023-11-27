Le village qui voulait replanter des arbres
Documentaire
Un monument mythique, une baie immense, un flot de marée puissant, la baie du Mont-Saint-Michel est unique au monde. Terre et mer s'y brassent au rythme des marées, un cocktail biologique puissant que le film "La baie de la Grande Marée" propose de nous faire découvrir à l'occasion de la conjugaison d'un événement annuel rare : la grande marée d'équ... inoxe. Ce film nous embarque, grâce à quelques grands amateurs des lieux, dans un voyage au coeur des trésors de la biodiversité de la planète.
Le village qui voulait replanter des arbres
Documentaire
Documentaire
Documentaire
Enfants influenceurs : une vie sur les réseaux
Documentaire
Documentaire
Trisomie 21 : le sport comme révélateur de potentiels méconnus ?
Un monde en doc
L'école de tous les possibles