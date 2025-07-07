Public Sénat
La Bombe

Une plongée dans l'histoire de la bombe atomique, de sa conception à la manière dont elle a changé le monde. Tout a commencé assez innocemment. En 1938, deux chimistes allemands découvrent accidentellement la fission nucléaire. Comme l'avait pressenti Einstein, ce phénomène physique pourrait s'accompagner d'un colossal dégagement d'énergie. Les ph...

Rushmore Denooyer

Société

1h36mn

Jusqu'au 01/09/2025

