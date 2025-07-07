Une plongée dans l'histoire de la bombe atomique, de sa conception à la manière dont elle a changé le monde. Tout a commencé assez innocemment. En 1938, deux chimistes allemands découvrent accidentellement la fission nucléaire. Comme l'avait pressenti Einstein, ce phénomène physique pourrait s'accompagner d'un colossal dégagement d'énergie. Les ph... ysiciens du monde entier en sont certains : grâce à la fission nucléaire, l'arme la plus puissante jamais inventée va pouvoir voir le jour. Mais ils redoutent aussi que les Allemands soient les premiers à la posséder. Quand les Américains entrent en guerre en 1941, cette menace les pousse à se lancer dans une course effrénée. "Pour la première fois, nous étions maintenant capables de notre propre destruction en tant qu'espèce", rappelle ainsi l'historien américain Richard Rhodes. Avec l'aide du Royaume-Uni et du Canada, les États-Unis initient le projet Manhattan dont ils confient les rênes scientifiques au physicien Robert Oppenheimer. Celui que l'on surnommera "le père de la bombe atomique" va coordonner les efforts de 130 000 collaborateurs et disposer d'un budget faramineux de 2 milliards de dollars pour réaliser une bombe de destruction massive. Quelques jours après la réussite des premiers tests, le 16 juillet 1945 au Nouveau-Mexique, le président Truman donne son feu vert pour utiliser l'arme atomique contre le Japon. Les villes d'Hiroshima, le 6 août, et Nagasaki, le 9, vont être ravagées par "Little Boy" et "Fatman", ainsi que les ont surnommées les équipages des bombardiers qui les ont larguées. Après la capitulation de l'empereur Hirohito, le monde entier découvre les terribles ravages de la puissance de feu atomique. Mais, alors que la bombe A devient le symbole d'une Amérique triomphante, les premiers essais russes en 1949 vont rappeler que les frères ennemis peuvent désormais se menacer mutuellement de destruction totale... C'est une histoire tout à la fois scientifique, politique et culturelle que raconte ce formidable documentaire du cinéaste américain Rushmore DeNooyer (Télescope Hubble - Une mission à hauts risques). Pendant un an et demi, le réalisateur a pu puiser dans les photographies et les films récemment déclassifiés par le département de la Défense américain afin d'exhumer les documents les plus passionnants. Étayé d'impressionnantes images de champignons atomiques au-dessus du désert du Nouveau-Mexique et du Pacifique, mais aussi d'archives poignantes consacrées aux victimes d'Hiroshima et de Nagasaki, son récit convoque également les témoignages d'anciens hommes politiques, d'ingénieurs du projet Manhattan et d'historiens. Ces derniers s'interrogent : comment vivre avec une invention capable de détruire la planète ?

