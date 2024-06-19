Public Sénat
La grande histoire de la Bretagne

De tous temps, les Bretons ont mené bien des batailles pour sauvegarder leur culture, riche de sa langue, de ses musiques, et de ses danses. Pourtant la Bretagne fut longtemps une terre oubliée, délaissée par la République qui interdisait sa langue. Elle est cette pépite remuante et irrévérencieuse dont les traditions, la beauté naturelle des rivag...

Publié le

Réalisateur

Frédéric Brunnquell

Thématique

Société

Durée

1h31mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/03/2026

