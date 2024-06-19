La grande histoire de la Bretagne

De tous temps, les Bretons ont mené bien des batailles pour sauvegarder leur culture, riche de sa langue, de ses musiques, et de ses danses. Pourtant la Bretagne fut longtemps une terre oubliée, délaissée par la République qui interdisait sa langue. Elle est cette pépite remuante et irrévérencieuse dont les traditions, la beauté naturelle des rivag... es et les réussites économiques ont fait d'elle la région préférée des Français. Des longues années de relégation à leurs grandes colères, les Bretons ont écrit depuis la fin du XIXe siècle une passionnante saga.

