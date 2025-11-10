La lumière des femmes

Dans une région très isolée du Sénégal, trois femmes partent se former pour apporter l'électricité dans leur communauté. Tourné dans leurs pas, ce documentaire questionne subtilement le sens de la modernité et la place des femmes dans les sociétés peules. À la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, Néné vit dans un village peul recul... , sans école ni électricité, situé à plusieurs heures de piste du premier centre urbain. Alors qu'une ONG présente dans la région propose aux femmes de se former à l'énergie solaire, Néné décide de braver l'autorité de son mari pour participer au programme. Comme elle, Hawa et Aïssata quittent pour la première fois leur communauté et font l'expérience de la modernité dans une grande ville. Après quatre mois de formation, toutes trois reviennent dans leur village avec l'objectif d'équiper les maisons de panneaux solaires. En apportant l'électricité dans les foyers, le projet bouleverse en profondeur la vie des habitants. Mais il pousse aussi à Néné, Awa et Aissata à questionner leur place en tant que femmes dans leur mode de vie traditionnel.

