Public Sénat
Le direct
Documentaire

La Mauritanie : épisode 1

La Mauritanie, un pays aux espaces infinis ! Rencontre avec la jeunesse francophone mauritanienne et découverte de la capitale, Nouakchott. Visite du banc d'Arguin, un paradis écologique pour les oiseaux et les poissons...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Ivan Kabacoff

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/08/2025

