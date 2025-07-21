La Mauritanie : épisode 2
Suite du périple francophone en Mauritanie et cap sur les villes saintes caravanières d'Atar, de Chinguetti et d'Ouadane. De la Sorbonne du désert à l'oeil de l'Afrique, un voyage époustouflant vous attend dans ce fascinant et immense pays du Sahel.
Les derniers épisodesVoir l'émission
Jean-Marie Le Pen, à l'extrême - Le populiste
Documentaire
Jean-Marie Le Pen, à l'extrême - L'opportuniste
Documentaire
Documentaire
Sur la même thématique
Trisomie 21 : le sport comme révélateur de potentiels méconnus ?
Un monde en doc
Paris 2024, le vrai coût des Jeux
Sport, etc.