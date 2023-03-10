Public Sénat
Documentaire

La rafle oubliée

Antoine Mignemi, Rose-Marie Commentale, Jean-Baptiste Giribaldi et Suzanne Fritz étaient enfants quand, dans la nuit du 24 Janvier 1943, les gendarmes viennent frapper aux portes de leurs maisons, dans le quartier Saint-Jean, le plus ancien de Marseille. Ils sont évacués avec les 20 000 habitants de ce quartier populaire. 12 000 sont emmenés dans un cam...

Publié le

Réalisateurs

Fabrice LUCCHINI, Fabio LUCCHNI

Thématique

Société

Durée

52mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/09/2025

