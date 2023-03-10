La rafle oubliée

Antoine Mignemi, Rose-Marie Commentale, Jean-Baptiste Giribaldi et Suzanne Fritz étaient enfants quand, dans la nuit du 24 Janvier 1943, les gendarmes viennent frapper aux portes de leurs maisons, dans le quartier Saint-Jean, le plus ancien de Marseille. Ils sont évacués avec les 20 000 habitants de ce quartier populaire. 12 000 sont emmenés dans un cam... p de rétention improvisé à Fréjus. 800 d'entre-eux sont déportés. Le quartier est dynamité en 15 jours par les nazi. 80 ans plus tard, Pascal, avocat marseillais et petit-fils de l'un des rescapés, brise le silence sur ces faits presque inconnus, qui ont signé tragiquement l'histoire du coeur battant de Marseille.

