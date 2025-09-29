Public Sénat
Documentaire

Le compromis

Trois eurodéputées nous emmènent dans les coulisses d'une des plus grandes batailles politiques jamais menées pour replacer les grandes entreprises face à leurs responsabilités en matière de droits humains et d'environnement.

Publié le

Réalisateur

Fanny Tondre

Thématique

Société

Durée

1h35mn

Disponibilité

Jusqu'au 29/08/2027

