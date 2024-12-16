Public Sénat
Le IIIème Reich n'aura pas la bombe

1939, des bruits de bottes résonnent dans toute l'Europe. L'Allemagne nazie tisse sa toile, annexe l'Autriche et envahit la Pologne. L'Angleterre et la France lui déclarent la guerre. Au même moment, le physicien Albert Einstein, réfugié aux Etats-Unis, s'inquiète des avancées scientifiques européennes. Alerté par un de ses anciens élèves, il déc...

Publié le

Réalisateur

Nicolas Jallot

Thématique

Société

Durée

52mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/12/2025

