Le jeûne, enquête sur un un phénomène

Depuis la première diffusion il y a 12 ans du film « Le jeûne, une nouvelle thérapie ?», la pratique du jeûne a connu un essor inédit. Entre phénomène de société, émergence de « gourous » peu scrupuleux et scepticisme des autorités médicales françaises, un deuxième film s'est imposé. Pour replacer la pratique sur le terrain scientifique, e... n redéfinir les mécanismes, les promesses et les limites. Car en 12 ans la recherche a été foisonnante. Diabète, maladies rhumastimales ou auto immunes, hypertension, microbiote, cancer ... des publications tendent à confirmer les effets prometteurs du jeûne. Comment expliquer de tels effets sur un éventail aussi large de maladies ? En suivant le jeûne de 14 jours de Stéphane, un homme de 50 ans venu dans une clinique allemande pour s'attaquer à des problèmes métaboliques, le récit explore les dernières découvertes scientifiques menées aux États-Unis, en Allemagne et en Italie, et décrit quelques mécanismes majeurs : l'autophagie, un programme d'auto-nettoyage intra cellulaire, ou encore le switch métabolique qui entraine la production de cétones, un super carburant aux propriétés anti inflammatoires. Alternative aux jeûnes de plusieurs jours, le jeûne intermittent fait lui aussi l'objet d'un véritable engouement scientifique. La pratique pourrait se révéler révolutionnaire dans le traitement de nombreuses maladies chroniques. Pour les chercheurs, mieux vaudrait donc désormais compter les heures que les calories. Thérapeutique ou préventif, le jeûne fera-t-il un jour partie des politiques de santé publique ? C'est le secret espoir de nombreux chercheurs.

