Le jeûne, enquête sur un un phénomène

Depuis la première diffusion il y a 12 ans du film « Le jeûne, une nouvelle thérapie ?», la pratique du jeûne a connu un essor inédit. Entre phénomène de société, émergence de « gourous » peu scrupuleux et scepticisme des autorités médicales françaises, un deuxième film s'est imposé. Pour replacer la pratique sur le terrain scientifique, e...

Publié le

Réalisateurs

Sylvie Gilman, Thierry De Lestrade

Thématique

Société

Durée

59mn

Disponibilité

Jusqu'au 21/02/2026

