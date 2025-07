Le Luron en campagne

Trublion de la classe politique, Thierry Le Luron a brocardé, imité, voire caricaturé, à la perfection les hommes politiques de son temps, à commencer par Valery Giscard d'Estaing, François Mitterrand, et Jacques Chirac. Certains l'ont accepté avec le sourire, d'autres l'ont très mal pris, et lui ont même parfois envoyé les contrôleurs du fisc... ... Observer l'air de son temps lui a permis d'en interpréter beaucoup d'autres : des airs devenus des succès grâce à des chanteuses et des chanteurs illustres, de Dalida à Julien Clerc en passant par Charles Aznavour et Line Renaud. Il les a interprétés avec la voix de leur créateur, sur des paroles, souvent féroces, inspirées de l'actualité. Il a ainsi ouvert la voie aux imitateurs d'aujourd'hui...

