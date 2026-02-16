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Le monde selon Modi : la nouvelle puissance indienne

Jamais l'Inde n'avait été aussi puissante sur la scène internationale. Jamais non plus "la plus grande démocratie du monde", selon un cliché toujours en vigueur, n'avait mis en oeuvre une politique aussi ouvertement nationaliste, pro-religion (en l'occurrence l'hindouisme) et autoritaire que celle du Premier ministre Narendra Modi, chef de file du BJP, ...

Publié le

Réalisateur

Sophie Lepault

Thématique

Société

Durée

1h18mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/05/2026

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