Le Togo : épisode 2

Ivan Kabacoff part d'Aného, ancienne capitale du Togo et centre spirituel incontournable sur la côte atlantique, pour remonter vers le nord, à la rencontre de jeunes Togolais engagés qui font vivre la langue française dans les écoles et les universités.

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Ivan Kabacoff

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/08/2025

