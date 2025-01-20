Le village qui voulait replanter des arbres

Léa Le Gentilhomme exerce un nouveau métier, celui de technicienne bocage : elle replante des haies sur le territoire de la Roche aux fées, en Sud Bretagne. Des haies massivement arrachées il y a 50 ans, lors du remembrement. Décidé pour favoriser l'agriculture moderne, intensive et mécanisée, il a radicalement transformé la campagne française : tr... ois arbres sur quatre abattus, le cycle de l'eau, des sols et de la biodiversité bouleversés. À travers le travail de Léa et du village de Martigné-Ferchaud, ce film raconte la nécessité actuelle à replanter, et ses difficultés. La profession agricole est-elle prête à retrouver ses haies ?

Voir plus