Le village qui voulait replanter des arbres

Léa Le Gentilhomme exerce un nouveau métier, celui de technicienne bocage : elle replante des haies sur le territoire de la Roche aux fées, en Sud Bretagne. Des haies massivement arrachées il y a 50 ans, lors du remembrement. Décidé pour favoriser l'agriculture moderne, intensive et mécanisée, il a radicalement transformé la campagne française : tr...

Brigitte Chevet

Société

52mn

Jusqu'au 27/08/2025

