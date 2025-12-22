Les écrans-rois : piège ou paradis des ados ?

Les études nationales et internationales ne cessent de nous alerter sur les effets potentiellement dangereux des écrans et de certains contenus associés, à ce moment si particulier du développement des plus jeunes. La crise sanitaire a intensifié notre rapport au numérique, les enfants y ont fait une entrée accélérée et débridée. Les confinement... s ont également renforcé le sentiment d'isolement des adolescents. Ces formidables vecteurs de communication numérique que sont les smartphones, les consoles de jeu et les tablettes sont aussi devenus les pires ennemis de la santé et de la sécurité de nos enfants. Au-delà de cet état des lieux de notre société hyperconnectée, ce documentaire aide à comprendre le fonctionnement de notre cerveau et celui des plus jeunes face aux écrans. Il explore les mécanismes de captation de notre attention. Le film propose des solutions concrètes pour aider les parents, les éducateurs et les adolescents à reprendre le contrôle, pour naviguer en toute quiétude dans cet univers complexe. Le film fait aussi le point sur les solutions institutionnelles : l'éducation aux médias, l'aide à la parentalité numérique, la prévention en milieu scolaire, sans oublier la régulation, qui sont en train de s'écrire. Les Écrans-Rois donne la parole aux lycéens, aux professeurs. La cellule d'écoute du 3018 qui vient en aide aux parents et leurs enfants est un élément clé du film. Des institutions telles que La Maison des adolescents de l'Hôpital Cochin, le Ministère de l'Éducation Nationale et l'Institut de France ont ouvert leurs portes à l'équipe du film. Les géants du numérique, Google, maison mère de Youtube et Meta, maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp ont exceptionnellement répondu à nos questions.

