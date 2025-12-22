Public Sénat
Les écrans-rois : piège ou paradis des ados ?

Les études nationales et internationales ne cessent de nous alerter sur les effets potentiellement dangereux des écrans et de certains contenus associés, à ce moment si particulier du développement des plus jeunes. La crise sanitaire a intensifié notre rapport au numérique, les enfants y ont fait une entrée accélérée et débridée. Les confinement...

Carole Bienaimé-Besse

Société

1h26mn

Jusqu'au 08/01/2029

