Public Sénat
Le direct
Documentaire

Les femmes du IIIe Reich

Les femmes allemandes ont longtemps été perçues comme des témoins passifs des crimes du régime nazi. Pourtant les idéologues du IIIe Reich se sont servis de ces femmes pour en faire un rouage essentiel de leur système. Plus de 13 millions d'entre elles furent encartées au sein du NSDAP, le parti nazi : mères de famille reproductrices, elles ont ensu...

Publié le

Réalisateur

Barbara Necek

Thématique

Société

Durée

52mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/10/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Les documentaires les plus regardés