Les femmes du IIIe Reich

Les femmes allemandes ont longtemps été perçues comme des témoins passifs des crimes du régime nazi. Pourtant les idéologues du IIIe Reich se sont servis de ces femmes pour en faire un rouage essentiel de leur système. Plus de 13 millions d'entre elles furent encartées au sein du NSDAP, le parti nazi : mères de famille reproductrices, elles ont ensu... ite contribué à la machine de guerre allemande, travaillant dans les usines ou se portant volontaires pour servir comme gardiennes dans les camps de la mort. Ce documentaire se propose donc de faire voler en éclat les idées reçues sur ces femmes. Loyales, endoctrinées, ambitieuses et fanatiques, elles ont fait partie intégrante du régime. À travers une investigation historique et psychologique, nous essayerons de mieux comprendre leur radicalisation et leur dérive fanatique, en dévoilant une dimension largement méconnue du système nazi.

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