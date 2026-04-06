Documentaire
Les femmes du IIIe Reich
Les femmes allemandes ont longtemps été perçues comme des témoins passifs des crimes du régime nazi. Pourtant les idéologues du IIIe Reich se sont servis de ces femmes pour en faire un rouage essentiel de leur système. Plus de 13 millions d'entre elles furent encartées au sein du NSDAP, le parti nazi : mères de famille reproductrices, elles ont ensu... ite contribué à la machine de guerre allemande, travaillant dans les usines ou se portant volontaires pour servir comme gardiennes dans les camps de la mort. Ce documentaire se propose donc de faire voler en éclat les idées reçues sur ces femmes. Loyales, endoctrinées, ambitieuses et fanatiques, elles ont fait partie intégrante du régime. À travers une investigation historique et psychologique, nous essayerons de mieux comprendre leur radicalisation et leur dérive fanatique, en dévoilant une dimension largement méconnue du système nazi.
Les derniers épisodesVoir l'émission
Simone de Beauvoir : l'aventure d'être soi
Documentaire
Documentaire
Documentaire
Sur la même thématique
Les documentaires les plus regardés
Les Glucksmann, une histoire de famille
Documentaire
Documentaire
Rama X, le mystérieux roi de Thaïlande
Documentaire
Grigny, la fabrique de la banlieue
Documentaire
Paris, le mystère du palais disparu
Documentaire
Le jeûne, enquête sur un un phénomène
Documentaire
Marseille, des larmes au combat
Documentaire
Documentaire
Le village qui voulait replanter des arbres
Documentaire