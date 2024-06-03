Les Français de l'exil

On est français par le sol, le sang ou par décret. Cela semble simple et ça ne l'est pas. Cette nationalité-là repose sur une myriade de combinaisons où l'Histoire de France, lourde et complexe, se mêle aux trajectoires intimes pour composer une mémoire collective. Celle-ci repose dans les tiroirs de deux institutions nantaises : le Service Central d... 'État Civil, ou première mairie de France, et le Centre National des Archives Diplomatiques. Les découvrir aux côtés de ceux dont l'histoire familiale en a nourri les couloirs, c'est tenter de répondre à une question : une nationalité est-elle une case administrative ou un terreau de valeurs communes ?

