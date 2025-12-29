Les Glucksmann, une histoire de famille
Documentaire
De Moscou à Paris, des services secrets soviétiques aux ors de la République française, voici l'incroyable saga des Glucksmann. Un grand-père espion au service de Staline. Un père philosophe, figure des « nouveaux philosophes » et intellectuel médiatique. Un fils, Raphaël, désormais sur le devant de la scène politique et prétendant à l'Élysée... en 2027. Espion, philosophe, candidat : le film suit trois générations de Glucksmann... Entre idéologies, trahisons et conquête du pouvoir, « Les Glucksmann » raconte comment une dynastie singulière de militants traverse le siècle. Et si, à travers l'histoire d'une famille, se jouait aussi celle de la France ?
