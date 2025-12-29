Public Sénat
Documentaire

Les Glucksmann, une histoire de famille

De Moscou à Paris, des services secrets soviétiques aux ors de la République française, voici l'incroyable saga des Glucksmann. Un grand-père espion au service de Staline. Un père philosophe, figure des « nouveaux philosophes » et intellectuel médiatique. Un fils, Raphaël, désormais sur le devant de la scène politique et prétendant à l'Élysée...

Publié le

Réalisateur

Steve Jourdin

Thématique

Société

Durée

53mn

Disponibilité

Jusqu'au 05/09/2028

