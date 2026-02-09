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Les guetteuses du 7 octobre

7 octobre 2023, le Hamas attaque Israël. En quelques heures, il assassine plus de 1100 personnes, et capture près de 250 otages. Une déflagration terrible dont le Proche-Orient subit encore les conséquences. Aux premières loges, un groupe de jeunes soldates : les tatzpitaniyot, observatrices en hébreu, qui étaient postées dans la base de Nahal Oz. Ce...

Publié le

Réalisateur

David Korn-Brzoza

Thématique

Société

Durée

52mn

Disponibilité

Jusqu'au 21/03/2026

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