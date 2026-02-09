Les guetteuses du 7 octobre

7 octobre 2023, le Hamas attaque Israël. En quelques heures, il assassine plus de 1100 personnes, et capture près de 250 otages. Une déflagration terrible dont le Proche-Orient subit encore les conséquences. Aux premières loges, un groupe de jeunes soldates : les tatzpitaniyot, observatrices en hébreu, qui étaient postées dans la base de Nahal Oz. Ce... s jeunes femmes ont été les premières à avertir de l'attaque à venir, elles ont été aussi les premières victimes du 7 octobre. 15 d'entre elles ont été tuées, 7 ont été prises en otage. À l'aide du témoignage des dernières survivantes, des familles et des spécialistes du renseignement israélien, nous allons comprendre comment cette tragédie a pu se produire. Que s'est-il passé ? Leurs avertissements ont-ils été écoutés ? Voici leur histoire...

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