Les larmes de la légion

En Corse, à Corte, entre 1969 et 1976, 400 légionnaires sont passés par un camp disciplinaire de la légion étrangère, appelé La Section d'Épreuve. Un lieu où on punissait les déserteurs et les fortes têtes. Dans les faits, ces disciplinaires comme on les appelait, auraient été humiliés, violés, torturés. Peu de temps avant la fermeture du cam...

Guy Padovani

Société

51mn

Jusqu'au 05/09/2025

