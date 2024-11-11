Les larmes de la légion

En Corse, à Corte, entre 1969 et 1976, 400 légionnaires sont passés par un camp disciplinaire de la légion étrangère, appelé La Section d'Épreuve. Un lieu où on punissait les déserteurs et les fortes têtes. Dans les faits, ces disciplinaires comme on les appelait, auraient été humiliés, violés, torturés. Peu de temps avant la fermeture du cam... p, lors d'une enquête de gendarmerie, des squelettes de corps brûlés à la chaux ont été découverts. L'armée française n'a jamais reconnu publiquement ces exactions. Il n'y a eu aucune poursuite. Aujourd'hui, trois anciens détenus du camp et des sympathisants se battent pour rétablir la vérité. Ils réclament la reconnaissance officielle de ce lieu de torture et des horreurs qu'ils y ont subies.

