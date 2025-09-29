Les raisins du Reich

Le IIIème Reich n'aura pas la bombe
La légende veut que pendant l'Occupation, les grands terroirs viticoles français aient été pillés par l'Allemagne nazie. Des travaux récents d'historiens montrent une autre réalité. L'occupation allemande a en effet permis aux milieux d'affaires et aux grands commerçants d'amasser des fortunes considérables. Au-delà de l'exploration de ce visage m... éconnu de la collaboration économique et de la France des terroirs, ce film retrace l'histoire de la lutte entre cupidité et solidarité humaine. A la recherche d'une mémoire volontairement occultée, le documentaire mêle des images d'archives, interviews d'experts et interventions de vignerons.
Le IIIème Reich n'aura pas la bombe
Ni tabac, ni cancer, le combat d'une vie
Cancer du poumon : Comment dénormaliser le tabac ?
Koursk, un sous-marin en eaux troubles
Souviens-toi : vivre avec la maladie d'Alzheimer
Cargos, la face cachée du fret
Jean-Marie Le Pen, à l'extrême - L'opportuniste
Eric Dupond-Moretti, l’avocat de la justice