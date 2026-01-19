Les résistants de Mauthausen

« Brûlez tout ! ». En cette fin d'année 1944, la défaite du Reich est une affaire de quelques mois. La victoire des Alliés se profile. L'ordre de Berlin est sans équivoque : il faut soustraire aux yeux du monde et au jugement de l'Histoire, la mort de millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Personne ne doit connaître la réalité des camps de conc... entration et d'extermination. De Varsovie à Prague, de Hambourg à Vienne, dans chaque administration, dans chaque bureau, des centaines de milliers de rapports, de fiches signalétiques et de photographies partent en fumée. Et dans les camps, on assassine les derniers survivants. Mais les Nazis vont échouer à cacher leurs crimes. Des déportés reviendront pour raconter l'innommable. Et ils apporteront des preuves ! Pendant cinq ans, au camp de concentration de Mauthausen, une poignée d'hommes va faire encore plus que survivre. Ils vont voler ces preuves. Ils vont les cacher. Et ils vont même les sortir du camp et les mettre à l'abri des SS. 1 000 photographies du camp de Mauthausen sont arrivées grâce à eux jusqu'à nous. Ce documentaire raconte cette incroyable histoire de ce sauvetage que nous allons vous raconter.

