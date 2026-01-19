Public Sénat
Les résistants de Mauthausen

« Brûlez tout ! ». En cette fin d'année 1944, la défaite du Reich est une affaire de quelques mois. La victoire des Alliés se profile. L'ordre de Berlin est sans équivoque : il faut soustraire aux yeux du monde et au jugement de l'Histoire, la mort de millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Personne ne doit connaître la réalité des camps de conc...

Barbara Necek

Société

52mn

Jusqu'au 28/03/2026

