Les violons de l'espoir

Amnon Weinstein est luthier. Né en 1939, il a eu la chance d'arriver à Tel Aviv juste avant la guerre avec ses parents. Tout le reste de sa famille a disparu. Depuis une vingtaine d'années, il restaure les violons de la Shoah. Ceux qui ont été retrouvés dans les camps, ceux qui ont été abandonnés ou confiés avant la déportation... Il leur redonne ... vie pour ensuite les faire jouer à nouveau et permettre ainsi de faire entendre la voix des absents Amnon répare à sa manière la rupture ignoble de l'histoire. Il réunit des pièces de puzzle de cette population effroyablement décimée. Il nous amène à (ré) écouter des témoignages que l'on a tenté de réduire au silence. Il fait vivre le prolongement des absents. Il répare, il transmet, il nous rappelle le passé pour mieux protéger l'avenir. Chacun de ses violons mériterait un film à lui tout seul. Mais parler de l'ensemble de sa collection c'est montrer combien l'horreur de cette guerre a été aussi bien protéiforme qu'insensée. Mais malgré toute la vie continue et on n'oublie pas les disparus. Amnon Wenstein est décecé en mars 2024 depuis la premiere diffusion du film en 2022

