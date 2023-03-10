Public Sénat
L'histoire oubliée des femmes au foyer

Elles étaient des millions et leur histoire n'a jamais été racontée. Ce film, construit à partir d'images amateurs et de journaux intimes inédits dévoile la véritable histoire des femmes au foyer, retracée par elles-mêmes. Une histoire au-delà des clichés du bonheur conjugal, au coeur de l'intimité : la joie des débuts, l'amour de son homme, de...

Publié le

Réalisateur

Michèle Dominici

Thématique

Société

Durée

52mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/08/2026

