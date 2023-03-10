L'histoire oubliée des femmes au foyer
Elles étaient des millions et leur histoire n'a jamais été racontée. Ce film, construit à partir d'images amateurs et de journaux intimes inédits dévoile la véritable histoire des femmes au foyer, retracée par elles-mêmes. Une histoire au-delà des clichés du bonheur conjugal, au coeur de l'intimité : la joie des débuts, l'amour de son homme, de... s enfants, l'ennui, le malaise, la vie par procuration, parfois la dépression. Un film qui nous fait découvrir un continent inexploré bien qu'il ait toujours été là, sous nos yeux.
