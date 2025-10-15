Jusqu'ici... tout va bien, la banlieue au cinéma
Porté par sa curiosité de la chose publique, un citoyen désireux de s'engager partage le quotidien de quatre maires très différents pour se faire une idée de ce qu'il aurait à vivre s'il était élu. À Bry-sur-Marne, Charles Aslangul, jeune maire marqué par les violences urbaines de l'été 2023, défend une République qu'il voit vaciller et met l'... accent sur la sécurité. À Besançon, Anne Vignot doit faire face à l'augmentation de la précarité de ses concitoyens et à la fragilisation des structures intermédiaires qui l'aident mener des politiques sociales. À Saint-Brévin, Dorothée Pacaud reprend le flambeau d'un maire dont la maison a été incendiée pour avoir soutenu l'ouverture d'un centre d'accueil pour réfugiés. Plus loin, dans le Tarn, Alain Malignon se démène pour revitaliser son village en déclin, quitte à financer lui même certaines action. À travers ces voix croisées, le film explore les causes multiples de la colère citoyenne - économiques, sociales, idéologiques - et la solitude grandissante de celles et ceux qui essaient encore d'apaiser les fractures. Qu'ils luttent, contre les déserts médicaux, la montée des eaux ou la bétonisation, ils et elles n'hésitent pas à sortir de leurs compétences officielles pour trouver des solutions aux problèmes de leurs concitoyens. Dans l'échange et la confiance, MAIRES À VIF révèle l'envers du pouvoir local : des élus fatigués mais autant attachés à leurs territoires qu'à leurs concitoyens et convaincus que la démocratie ne peut vivre sans proximité.
François Baroin ou les hésitations du destin
Président : le prix à payer - Face au terrorisme
Koursk, un sous-marin en eaux troubles
Souviens-toi : vivre avec la maladie d'Alzheimer
Ni tabac, ni cancer, le combat d'une vie
Cargos, la face cachée du fret
Questions au Gouvernement du 12 novembre