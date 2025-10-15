Porté par sa curiosité de la chose publique, un citoyen désireux de s'engager partage le quotidien de quatre maires très différents pour se faire une idée de ce qu'il aurait à vivre s'il était élu. À Bry-sur-Marne, Charles Aslangul, jeune maire marqué par les violences urbaines de l'été 2023, défend une République qu'il voit vaciller et met l'... accent sur la sécurité. À Besançon, Anne Vignot doit faire face à l'augmentation de la précarité de ses concitoyens et à la fragilisation des structures intermédiaires qui l'aident mener des politiques sociales. À Saint-Brévin, Dorothée Pacaud reprend le flambeau d'un maire dont la maison a été incendiée pour avoir soutenu l'ouverture d'un centre d'accueil pour réfugiés. Plus loin, dans le Tarn, Alain Malignon se démène pour revitaliser son village en déclin, quitte à financer lui même certaines action. À travers ces voix croisées, le film explore les causes multiples de la colère citoyenne - économiques, sociales, idéologiques - et la solitude grandissante de celles et ceux qui essaient encore d'apaiser les fractures. Qu'ils luttent, contre les déserts médicaux, la montée des eaux ou la bétonisation, ils et elles n'hésitent pas à sortir de leurs compétences officielles pour trouver des solutions aux problèmes de leurs concitoyens. Dans l'échange et la confiance, MAIRES À VIF révèle l'envers du pouvoir local : des élus fatigués mais autant attachés à leurs territoires qu'à leurs concitoyens et convaincus que la démocratie ne peut vivre sans proximité.

