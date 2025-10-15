Public Sénat
Maires à vif

Porté par sa curiosité de la chose publique, un citoyen désireux de s'engager partage le quotidien de quatre maires très différents pour se faire une idée de ce qu'il aurait à vivre s'il était élu. À Bry-sur-Marne, Charles Aslangul, jeune maire marqué par les violences urbaines de l'été 2023, défend une République qu'il voit vaciller et met l'...

Publié le

Réalisateur

Pascal Carcanade

Thématique

Société

Durée

52mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/11/2028

