Mao, l'empereur rouge (épisode 1) : La longue marche

Mao Zedong naît en 1893 dans une Chine rurale en proie à l'instabilité politique et aux bouleversements sociaux. Marqué par la révolution russe d'octobre 1917 et rallié à l'idéologie marxiste, il cofonde le Parti communiste chinois, dont il s'imposera bientôt comme le dirigeant suprême. En 1949, après la guerre qui l'oppose au Kuomintang, il s'emp...

Réalisateurs

Paul Wiederhold, Annette Baumeister

Thématique

Société

Durée

51mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/01/2026

