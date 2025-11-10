Public Sénat
Mao, l'empereur rouge (épisode 2) : Le Grand Bond en avant

Après la proclamation de la République populaire de Chine, l'heure est à la réorganisation du pays. Environ un million de nationalistes se réfugient sur l'île de Taïwan, en quête d'indépendance... En 1950, la guerre de Corée constitue pour le leader chinois une première mise à l'épreuve. Affaibli politiquement, il engage des réformes brutales. ...

Réalisateurs

Paul Wiederhold, Annette Baumeister

Thématique

Société

Durée

51mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/01/2026

