Public Sénat
Le direct
Documentaire

Mao, l'empereur rouge (épisode 3) : La révolution culturelle

Après le désastre du "Grand Bond en avant", Mao, menacé par une opposition interne au sein du Parti, se retire dans sa villa. Mais le leader va s'appuyer sur la jeunesse et les étudiants - ses "gardes rouges", qui traquent inlassablement dans la rue les contre-révolutionnaires, pour mettre en oeuvre sa redoutable "révolution culturelle".

Publié le

Réalisateurs

Paul Wiederhold, Annette Baumeister

Thématique

Société

Durée

52mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/01/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Les documentaires les plus regardés