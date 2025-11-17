Mao, l'empereur rouge (épisode 3) : La révolution culturelle

Après le désastre du "Grand Bond en avant", Mao, menacé par une opposition interne au sein du Parti, se retire dans sa villa. Mais le leader va s'appuyer sur la jeunesse et les étudiants - ses "gardes rouges", qui traquent inlassablement dans la rue les contre-révolutionnaires, pour mettre en oeuvre sa redoutable "révolution culturelle".