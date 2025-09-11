Public Sénat
Documentaire

Margaret Thatcher l'inoxydable

Qui était réellement la "Dame de fer" ? Des émeutes de Brixton et Liverpool à la promotion d'un "capitalisme populaire", en passant par la grande grève des mineurs, un portrait des années Thatcher, qui marquent l'irruption du néolibéralisme en Europe.

Publié le

Réalisateur

Guillaume Podrovnik

Thématique

Société

Durée

1h31mn

Disponibilité

Jusqu'au 12/11/2025

