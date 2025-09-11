Documentaire
Margaret Thatcher l'inoxydable
Qui était réellement la "Dame de fer" ? Des émeutes de Brixton et Liverpool à la promotion d'un "capitalisme populaire", en passant par la grande grève des mineurs, un portrait des années Thatcher, qui marquent l'irruption du néolibéralisme en Europe.
Droite radicale, la conquête de Washington
