Public Sénat
Le direct
Documentaire

Maternité sous écrou

En France, les femmes ne représentent qu'une faible part de la population carcérale. Pourtant, derrière les murs, certaines vivent une réalité presque invisible : celle de la maternité en détention. Qu'elles soient enceintes ou incarcérées avec leur bébé, Maternité sous écrou suit le parcours de ces mères, de la grossesse à l'accouchement sous...

Publié le

Réalisateurs

Nathaël Rusch, Chloë Audrain

Thématique

Société

Durée

52mn

Disponibilité

Jusqu'au 20/10/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Les documentaires les plus regardés