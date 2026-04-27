Documentaire
Maternité sous écrou
En France, les femmes ne représentent qu'une faible part de la population carcérale. Pourtant, derrière les murs, certaines vivent une réalité presque invisible : celle de la maternité en détention. Qu'elles soient enceintes ou incarcérées avec leur bébé, Maternité sous écrou suit le parcours de ces mères, de la grossesse à l'accouchement sous... surveillance, jusqu'aux premiers mois passés avec leur enfant derrière les barreaux. Ce documentaire vous fait découvrir l'intimité de celles qui souvent, apprennent à être mère entre quatre murs. Dans l'intimité des cellules et des unités mère-enfant, le film interroge la place accordée à la maternité, à la dignité et à la réinsertion, à travers le récit de ces femmes et des professionnel.les qui les entourent. Une immersion rare et sensible dans le quotidien pas tout à fait comme les autres de ces mères incarcérées et de leurs enfants.
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