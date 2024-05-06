Public Sénat
Documentaire

Matricule 31000, le courage des ombres

Elles étaient mères, jeunes-filles, résistantes et communistes pour la plupart, des héroïnes anonymes oubliées de l'Histoire. Leur « crime » : avoir dit non à la barbarie nazie. Seul train de françaises, non-juives envoyé vers le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, le pays d'où l'on ne revient pas. 231 femmes déportée...

Publié le

Réalisateurs

Frédéric Tonolli, Niagara Tonolli

Thématique

Société

Durée

59mn

Disponibilité

Jusqu'au 25/08/2025

