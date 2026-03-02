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Métal Brûlant

À peine sorties de l'enfance, Léna, Robin, Raphaël, Akenny, Audrey et Sami ont choisi d'intégrer un Bac professionnel en chaudronnerie (TCI). Plier le métal, souder l'acier, couper la tôle, c'est ce qu'ils vont apprendre durant trois ans. Pourtant, dans le bassin industriel de Decazeville (Aveyron) où ils suivent leur formation, de nombreuses usines o...

Publié le

Réalisateur

Sébastien Koegler

Thématique

Société

Durée

57mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/04/2029

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