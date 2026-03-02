Métal Brûlant

À peine sorties de l'enfance, Léna, Robin, Raphaël, Akenny, Audrey et Sami ont choisi d'intégrer un Bac professionnel en chaudronnerie (TCI). Plier le métal, souder l'acier, couper la tôle, c'est ce qu'ils vont apprendre durant trois ans. Pourtant, dans le bassin industriel de Decazeville (Aveyron) où ils suivent leur formation, de nombreuses usines o... nt été balayés par les délocalisations, depuis l'âge d'or des années 1950. Le métal fait moins recette. Ils ont entre 14 et 16 ans. Nous découvrons leurs premiers gestes en atelier, assistons à leurs premières journées de stage en entreprise.

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