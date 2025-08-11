Public Sénat
Documentaire

Mineurs en peine, des procureurs en première ligne

La Seine-Saint-Denis est le département le plus jeune et le plus pauvre de France métropolitaine. A Bobigny, le deuxième plus grand tribunal judiciaire de France traite plus de 150 000 crimes et délits chaque année. 11 % impliquent des mineurs, auteurs ou victimes. Pour y faire face, une Division Famille Jeunesse a été spécialement créée : la DIFAJ...

Publié le

Réalisateur

Emmanuel Guionet

Thématique

Société

Durée

1h9mn

Disponibilité

Jusqu'au 20/09/2025

Les derniers épisodes

