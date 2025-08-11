Mineurs en peine, des procureurs en première ligne

La Seine-Saint-Denis est le département le plus jeune et le plus pauvre de France métropolitaine. A Bobigny, le deuxième plus grand tribunal judiciaire de France traite plus de 150 000 crimes et délits chaque année. 11 % impliquent des mineurs, auteurs ou victimes. Pour y faire face, une Division Famille Jeunesse a été spécialement créée : la DIFAJ... E. Quinze procureurs s'y relaient jour et nuit. A travers des audiences quotidiennes particulièrement chargées, ces magistrats traitent des situations humaines complexes et souvent urgentes avec persévérance, portés par leur conviction que la réinsertion demeure possible pour chacun.

