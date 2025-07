Mon enfant après moi

Adoptée à 3 mois et victime d'une agression en 2016 qui l'a privée de son autonomie et l'a "stressée", répète-t-elle, Marie-Madeleine, trisomique, vit sous le regard aimant et protecteur de sa mère, Annie. Laquelle, à 74 ans, sent son énergie décliner et son inquiétude croître pour l'avenir de sa fille trentenaire, amenée à lui survivre après ... sa disparition. Dédiée aux parents isolés en charge d'enfants handicapés, la maison d'accueil du Boistissandeau en Vendée lui apporte alors le réconfort d'une solution, quand les pouvoirs publics tardent à prendre la mesure du désarroi des familles confrontées à cette situation. Dans un château entouré d'un parc arboré, l'institution aux allures de foyer collectif croise les destins de ces parents démunis et de leurs enfants qu'elle accompagne avec douceur, entre sorties, piscine, Scrabble et confiance partagée. À 103 ans, la vaillante doyenne, Odette, sait désormais qu'elle peut partir en paix, avec la certitude que son fils Pascal, 63 ans, sera bien entouré dans ce lieu où il a trouvé ses repères. Martin Blanchard a suivi cette fragile communauté mouvante, composée par une structure unique, qui assiste les familles dans un délicat passage de relais, entre soulagement et apprentissage des règles de la collectivité, fin de l'isolement et difficultés à renoncer au lien d'exclusivité unissant les parents aux enfants.

Voir plus