Mon village à l'heure du Tour

Le tracé de la grande boucle est au coeur de ce qui façonne le Tour de France. En effet, l'enjeu et l'intérêt de cet évènement sportif est justement qu'il peut passer partout et plus particulièrement, devant notre porte. C'est ce qui arrive aux habitants d'Evaux-Les-Bains, commune de 1300 habitants dans la Creuse, qui reçoivent le Tour de France pour... la première fois. Le maire et son équipe vont vivre un an de préparatifs hauts en couleur jusqu'au départ des coureurs depuis chez eux en juillet 2024.

