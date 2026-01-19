Monde agricole : la fracture de l'eau

Le Marais poitevin et ses environs cristallise les tensions nationales autour de la ressource en eau. Deux visions du monde s'affrontent sur le partage de l'eau : d'un côté, des exploitants agricoles modernes et technos, de l'autre, des paysans, entre tradition et innovation. Entre eux, des rancoeurs anciennes et une bataille qui ne fait que s'intensifier ... à mesure que l'eau vient à manquer et que la guerre des méga-bassines fait rage. Qu'est-ce qu'une juste répartition de l'eau, à l'heure du réchauffement climatique ? Fruit d'une immersion de plusieurs mois, cette enquête à la fois historique et actuelle replace les choix des uns et des autres dans l'enchaînement des politiques publiques depuis les débuts de la Ve République.

Voir plus