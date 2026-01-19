Public Sénat
Le direct
Documentaire

Monde agricole : la fracture de l'eau

Le Marais poitevin et ses environs cristallise les tensions nationales autour de la ressource en eau. Deux visions du monde s'affrontent sur le partage de l'eau : d'un côté, des exploitants agricoles modernes et technos, de l'autre, des paysans, entre tradition et innovation. Entre eux, des rancoeurs anciennes et une bataille qui ne fait que s'intensifier ...

Publié le

Réalisateurs

Christophe Nick, Mischa Nick

Thématique

Société

Durée

58mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/02/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Les documentaires les plus regardés