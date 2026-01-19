Monde agricole : la fracture de l'eau

La grande histoire de la Bretagne
Documentaire
Le Marais poitevin et ses environs cristallise les tensions nationales autour de la ressource en eau. Deux visions du monde s'affrontent sur le partage de l'eau : d'un côté, des exploitants agricoles modernes et technos, de l'autre, des paysans, entre tradition et innovation. Entre eux, des rancoeurs anciennes et une bataille qui ne fait que s'intensifier ... à mesure que l'eau vient à manquer et que la guerre des méga-bassines fait rage. Qu'est-ce qu'une juste répartition de l'eau, à l'heure du réchauffement climatique ? Fruit d'une immersion de plusieurs mois, cette enquête à la fois historique et actuelle replace les choix des uns et des autres dans l'enchaînement des politiques publiques depuis les débuts de la Ve République.
