Ni tabac, ni cancer, le combat d'une vie

Marie- Pierre Revel est radiologue et spécialiste des maladies pulmonaires. Voilà des années qu'elle se bat contre le cancer du poumon, un cancer devenu première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Elle est partie en croisade en lançant un programme de dépistage par scanner pour les femmes à risque, non de code : Cascade. Le but permettre... de dépister des cancers le plus tôt possible et sensibiliser l'opinion contre le fléau du tabac. Mais Marie-Pierre a aussi un compte personnel à régler avec cette maladie. Elle n'a pas pu sauver sa cousine qu'elle chérissait depuis l'enfance et a elle-même dû faire face à un scanner positif. Marie a donc fait du dépistage du cancer de poumon chez la femme, le combat d'une vie...

