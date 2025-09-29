Public Sénat
Ni tabac, ni cancer, le combat d'une vie

Marie- Pierre Revel est radiologue et spécialiste des maladies pulmonaires. Voilà des années qu'elle se bat contre le cancer du poumon, un cancer devenu première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Elle est partie en croisade en lançant un programme de dépistage par scanner pour les femmes à risque, non de code : Cascade. Le but permettre...

Mathieu Hucher, Anne Rochefort, Stéphane Jobert

Société

52mn

Jusqu'au 16/09/2028

