Paris, le mystère du palais disparu

Au coeur de Paris, un palais entier a disparu. C'était la toute première demeure des rois de France. Bien avant Versailles, bien avant le Louvre, le Palais de la Cité se dressait sur l'île la plus prestigieuse de Paris, le berceau historique de la France, face à Notre-Dame. Si majestueux au Moyen Age, ce palais est devenu un fantôme de l'histoire. Avec... les siècles, ce chef-d'oeuvre d'architecture a presque totalement disparu. Un trio d'experts va le ressusciter en 3D. Grâce à la science et à des fouilles inédites, ils vont traquer les pièces du puzzle pour le reconstituer à son apogée au XIVe siècle, et redonner vie à ceux qui l'ont peuplé. Des Romains aux Vikings, de Saint-Louis aux rois maudits, tous ont laissé des indices de ce "Versailles du Moyen Age".

