Paris, le mystère du palais disparu

Au coeur de Paris, un palais entier a disparu. C'était la toute première demeure des rois de France. Bien avant Versailles, bien avant le Louvre, le Palais de la Cité se dressait sur l'île la plus prestigieuse de Paris, le berceau historique de la France, face à Notre-Dame. Si majestueux au Moyen Age, ce palais est devenu un fantôme de l'histoire. Avec...

Stéphane Jacques

Société

1h29mn

Jusqu'au 14/01/2026

