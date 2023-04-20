Public Sénat
Quelqu'un à qui parler

Plus de 3 millions d'appels par an font retentir nuit et jour les lignes d'écoute et de soutien en santé mentale. Il y a là toujours le même espoir de secours, celui de trouver au bout du fil une voix humaine, un soutien bienveillant qui répondra, écoutera, aidera, et peut-être permettra de desserrer quelques instants l'étau d'une peine qui peut êtr...

Publié le

Réalisateur

Anne-Sophie Reinhardt

Thématique

Société

Durée

52mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/03/2026

