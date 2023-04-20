Documentaire
Quelqu'un à qui parler
Plus de 3 millions d'appels par an font retentir nuit et jour les lignes d'écoute et de soutien en santé mentale. Il y a là toujours le même espoir de secours, celui de trouver au bout du fil une voix humaine, un soutien bienveillant qui répondra, écoutera, aidera, et peut-être permettra de desserrer quelques instants l'étau d'une peine qui peut êtr... e colossale. Les écoutants sont les veilleurs consolants de notre époque, qui accueillent avec patience et altruisme toutes les peines et les tourments de notre société. C'est au travers de leurs écoutes et des mots qu'ils prononcent que l'on perçoit, en creux, tous les maux profonds dont souffre notre époque, ses blessures et le besoin patent d'un supplément d'humanité.
Les derniers épisodesVoir l'émission
Monde agricole : la fracture de l'eau
Documentaire
Documentaire
Documentaire
Sur la même thématique
La violence : une histoire d’hommes ?
Un monde en doc
Les documentaires les plus regardés
Les Glucksmann, une histoire de famille
Documentaire
Documentaire
Rama X, le mystérieux roi de Thaïlande
Documentaire
Grigny, la fabrique de la banlieue
Documentaire
Paris, le mystère du palais disparu
Documentaire
Le jeûne, enquête sur un un phénomène
Documentaire
Marseille, des larmes au combat
Documentaire
Documentaire
Le village qui voulait replanter des arbres
Documentaire