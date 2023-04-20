Quelqu'un à qui parler

Plus de 3 millions d'appels par an font retentir nuit et jour les lignes d'écoute et de soutien en santé mentale. Il y a là toujours le même espoir de secours, celui de trouver au bout du fil une voix humaine, un soutien bienveillant qui répondra, écoutera, aidera, et peut-être permettra de desserrer quelques instants l'étau d'une peine qui peut êtr... e colossale. Les écoutants sont les veilleurs consolants de notre époque, qui accueillent avec patience et altruisme toutes les peines et les tourments de notre société. C'est au travers de leurs écoutes et des mots qu'ils prononcent que l'on perçoit, en creux, tous les maux profonds dont souffre notre époque, ses blessures et le besoin patent d'un supplément d'humanité.

